Motosiklet sürücüsü kamyonet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

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Karabük'te motosikletle kağıt toplayan bir kişi kamyonetin çarpması sonucu altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, kazayı yaralı olarak atlattı.



Kaza, Bayır Mahalle Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Motosikleti ile kağıt toplama işi yapan Ahmad Jawid (31) yoldan geçen araçların geçmesini beklerken, dönüş yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 AAF 587 plakalı kamyonet çarptı. Son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtulan Jawid, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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