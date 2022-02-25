Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

100. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre tavuk döner yiyen 13 kişi mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Karabük ve Safranbolu ilçesindeki hastaneye başvuran vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk dönerden numune alındığı öğrenildi.

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