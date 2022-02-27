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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek

İHA

Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek

Karabük’te imzalanan 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi' ile yabancı ve Türk öğrenciler kentteki ticari ve sanayii tesis, kuruluş ve kurumları yakından tanıyıp, ihracat süreçlerini yakından gözlemleyecek.
Karabük Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde uyum süreçlerini içeren ekonomik kalkınma odaklı bir program kapsamında ‘Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi İş Birliği Protokolü’ imzalandı. 500 öğrencinin başvurduğu programda dış ticaret, eihracat, ticari hukuk, KVKK gibi konularda eğitimden geçerek programa katılmak için çaba gösterdi. 45 saatin üzerindeki eğitimi başarıyla tamamlayan 50 öğrenci programa katılmaya hak kazandı. Bu program sayesinde öğrenciler Karabük’teki ticari ve sanayii tesis, kuruluş ve kurumlarını yakından tanıyacak ve ihracat süreçlerini yakından gözlemleyebilecek. En başarılı öğrencinin istihdamı ve uzun dönemli stajları için kuruluşlarla ortak çalışma yapılması planlanan program sayesinde öğrenciler aynı zamanda Karabük’ün ilçelerini, doğasını, kültürel yapısını tanıyacakları gezilere ve kültürel etkinliklere dahil ediliyorlar.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, "Öğrenciler 3 ay boyunca sanayi ile iş birliği içerisinde ticaretin uygulamalı olarak püf noktalarını öğrenecekler. Bu öğrencilerin sadece kültür elçisi olması arzulanmıyor. Aynı zamanda birer ticaret ataşesi olsunlar arzulanıyor. Hem kendi ülkemizin hem Karabük'ümüzün ekonomik gelişimine katkı açısından da bu önemli olacak hem de bu öğrencilerimiz ülkelerinin gelişimi açısından da çok önemli olacak" diye konuştu.
Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cem Biçen de Karabük’ün ağır sanayinin başkenti olduğunu söyledi. Biçen, kentin değerlerini ülkenin dışına tanıtmanın en güzel yollarından birinin bu programı düzenlemek olduğunu kaydetti. Programa katılmaya hak kazanan Çadlı öğrenci Abdullah ise, ticaretle ilgilenen bir aileden geldiğini ifade ederek, “Ticareti seviyorum. Onun için bu projeye katıldım. Türkiye zaten sanayi ülkesi. Ülkemde sanayi daha gelişmedi. Bizler bu sanayiyi ve teknolojiyi oraya taşımak istiyoruz" dedi.

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