AK Parti teşkilatı heyelan bölgesinde inceleme yaptı

AK Parti Karabük Teşkilatı Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde meydana gelen heyelan sonrası incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve ilçe teşkilatı heyelan bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ünal ve Altınöz heyelan bölgesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay’dan bilgi aldı. Heyelanın yaşandığı bölgede kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden İl Başknı Av. İsmail Altınöz, heyelandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altınöz, devletin tüm imkanlarıyla milletinin yanında olduğunu kaydederek, olayın ilk yaşandığı günden itibaren takip ettiklerini ifade etti.

Heyelandan etkilenen vatandaşlara yönelik her türlü desteğin sağlanacağını belirten milletvekili Cumhur Ünal, “Devletimiz, yakın bölgede AFAD eviyle alakalı bir çalışma yapacak, bir kira yardımı söz konusu oldu ve daha yardım mutlaka olacak, bizde AFAD müdürümüzün AFAD başkanlığına yazmış olduğu yazılarla ilgili takibini yapacağız. Allah beterinden korusun, yanınızdayız, devletimizin her zaman olduğu gibi deprem bölgesinde, sel bölgesinde, heyelan bölgesinde her yerde olduğu gibi devletimizde bugün burada” dedi

İncelemelerde, İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Belke, Ali Yaşar, Mehmet Deligöz, Kazım Çamlı, Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş, İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik, Yortan Belde Başkanı İhsan Çamlı hazır bulundu.

