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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te 1-7 Mart Muhasebe Haftası için program düzenlendi

İHA

Karabük’te 1-7 Mart Muhasebe Haftası için program düzenlendi

Karabük Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı tarafından 17 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Programda konuşan Oda Başkanı Atakan İrtekin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 17 Mart’ın Muhasebe Haftası olarak kutlandığını belirtti.
İrtekin, gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından en önemlisi kayıt dışı ekonomi olduğunu belirterek, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ve tüm ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmasında meslek mensuplarımıza önemli görevler düşmektedir. Meslek mensuplarımız daha etkin yetki ve sorumluluklar üstlendikçe bir taraftan kayıt dışı ile mücadelede başarı elde edilecek diğer taraftan devletin denetim gücü daha verimli kullanılabilecektir” dedi.
Toplumsal yaşamı tehdit eden pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etkisinin olduğu belirsizlik ortamında, Muhasebe Haftasının kutlandığını ifade eden İrtekin, “Dünyada savaş senaryolarının tartışıldığı bu belirsiz ortamda, ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşlarımızın, işletmelerimizin ve meslektaşlarımızın zorluklarla dolu bir süreç yaşamasına neden olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tamdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını dolayısıyla mesleğimiz açısından çok zorlu bir 2 yıl geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı sağlık çalışanlarımızla birlikte bizim meslektaşlarımız ve çalışanlarımız çekti. Pandemiye yakalanan meslektaşlarımız, çalışanlarımız, kapanan işyerleri, işleri bozulan esnaf ve tüccarlar nedeniyle tahsilat konusunda büyük sıkıntılar yaşamamıza rağmen bu zorlu süreci yürütmeye gayret ettik, ediyoruz” diye konuştu.
Yaşanılan sıkıntılara değinen İrtekin şunları söyledi:
“Sokağa çıkma kısıtlamaları uzun bir süre devam ettiğinden dolayı özellikle kapalı olan sektörler ve bu sektörlerde çalışanlar için kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği gibi meslek mensuplarımızın büyük vaktini alan ve uzmanlık gerektiren bildirimlerin başvurularının yapılması, bordro ve bildirimlerin doğru ve eksiksiz olarak hesaplanması, işverenlerin ve çalışanların bu süreçte ekonomik olarak en az etkilenmeleri için üstün bir çaba sarf ederken sürekli olarak değişen vergi ve SGK mevzuatları ile de uğraşmak zorunda kaldık. Yine işyerleri kapalı olan esnafımıza yapılan Kira desteği, Hibe desteği gibi destekler, sanayici ve iş insanlarımıza yönelik Kredi Garanti Fonundan kullandırılan krediler için hazırlanan Mali tablolar, dosyalar ve diğer evraklar meslek Mensuplarımızın yoğun çabaları ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 2 yıldır süren pandemiden dolayı meslektaşlarımız muhasebe ücretlerini zamanında tahsil edemiyorlar. Meslek örgütünün yöneticileri olarak haklı taleplerimizi bıkmadan, usanmadan taleplerimiz karşılanana kadar dile getirmeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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