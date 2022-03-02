KEOSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

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Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (KEOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik Makam Toplantı Odasında gerçekleşen toplantıya Vali Fuat Gürel’in yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Yıldırım ve Adnan Çebi ile (KEOSB) Müdürü Emin Demir katıldı.

Karabük Eskipazar Organize Sanayi Müdürü Emin Demir tarafından, OSB’nin geldiği nokta, kamulaştırma çalışmalarındaki son durum ve bundan sonra yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgilerin verildiği toplantı, istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.

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