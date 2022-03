Safranbolu'da öğrencilerin TEKNOFEST heyecanı

Safranbolu'da öğrenciler, milli teknolojinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Bu kapsamda Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknoloji Atölyesinde yarışmalara hazırlanan TEKNOFEST ekibini ziyaret etti. Öğrencilerin başta insansız hava aracı olmak üzere üzerinde çalıştıkları projeleri inceleyen ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Gümüş, öğrencilerin heyecan, azim ve gayretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarından dolayı proje ekibini kutladı.

Gümüş, "Sosyal hayattan eğitime, ekonomiden savaş stratejilerine hayatın her alanını ilgilendiren ve etkileyen dijital bir çağı yaşıyoruz. 3040 yılda bir gerçekleşen ve yenilenen teknolojik gelişmeler bugün artık günlük, hatta anlık olarak baş döndürücü bir hızda ortaya çıkıyor. İçinde yaşadığımız süreç de gösteriyor ki devletlerin koruyucu gücü olan orduları güçlü kılan unsurların başında teknolojik anlamda savunma ve taarruz kabiliyetine sahip olmak geliyor. İşte hayatın her alanını kapsayan ve çok hızlı seyreden bu teknolojik gelişmelerin öncülüğünü yapanlar geleceğin dünyasında söz sahibi olacak olanlardır. Bu hıza ayak uyduramayıp gelişmelerin gerisinde kalanlar ise sadece tüketmeye ve her alanda geri kalmaya mahkum olacaklardır" dedi.

Ülkenin son yıllarda büyük Türkiye hedefi doğrultusunda teknolojik gelişmeler alanında attığı adımlarla bu konudaki kararlılığını, iddiasını ve en önemlisi vizyonunu tüm dünyaya kabul ettirdiğini aktaran Gümüş, "Savunma sanayi başta olmak üzere bir çok alandaki gurur verici gelişmeler ve okullarımızda başta TEKNOFEST yarışmaları olmak üzere teknolojik çalışmalarda öğrencilerimizin ilgi, heyecan ve kabiliyetleri bunun somut bir kanıtıdır. Eğitimciler olarak bugünden itibaren en önemli sorumluluklarımızın başında okullarımızda yakaladığımız bu havayı ve motivasyonu artıracak çalışmalarla gençlerimizin önünü ve ufuklarını açmak gelmektedir. Bu bilinç ve anlayışla gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarda gençlerimize destek olan eğitim ailemizin tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, gençlerimize üzerinde çalıştıkları projelerde muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

