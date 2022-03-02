Safranbolu’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı belli oldu

Safranbolu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma programı hazırlıkları düzenlenen 3. toplantı ile tamamlandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse önderliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hazırlıkları kapsamında düzenlenen toplantılar sona erdi. 3 gün boyunca sürecek olan program kapsamında yürüyüş, söyleşi, ağaç dikme, tiyatro gibi etkinlikler yapılacak. Öte yandan düzenlenecek programla iz bırakan, cinayete kurban giden, şiddet gören kadınların anılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla STÖ’lerdeki bütün kadınlarımızı ayrıca siyasi partilerdeki temsilci kadınlarımızla birlikte bugün üçüncü toplantımızı yaptık ve programımızı şekillendirdik. 8 Mart ile farkındalık oluşturacak etkinlikler yapacağız. Konserler verip, söyleşiler yapacağız. En önemlisi de iz bırakan kadınlar ve cinayete kurban gitmiş kadınlar için koruluk oluşturup ağaç dikeceğiz. Bunu çok önemsiyorum. Bu kalıcı bir proje olduğu için çok önemsiyorum” diye konuştu.

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