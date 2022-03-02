Prof. Dr. Akdur: "Alkollü araç kullanan herkes toplumsal risk örneği sergilemektedir"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, sigara ve alkol kullanımının bedensel, ruhsal ve toplumsal birçok zararının olduğunu belirterek, alkollü araç kullanmanın ölümlü trafik kazalarına neden olduğunu söyledi.

Yeni alkol almaya başlayanların, vücutlarının bu maddeye yabancı olması nedeniyle 'toksikoz' zehirlenme denilen alkol zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Akdur, alkol bağımlılarında ise ağır bir kronik karaciğer rahatsızlığı olan siroz hastalığının görülebileceğini vurguladı.

Akdur şu uyarılarda bulundu: "Alkol kullanımı gastrit, ülser, karaciğer iltihabı, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, enfarktüs, pankreas yetersizliği, el ve ayaklarda uyuşma ve duyu kaybına yol açan sinir ile böbrek iltihabı gibi rahatsızlıklara da yol açar. Bunların hepsi hayati organlarda görülen rahatsızlıklardır. Alkol bağımlılığı ileri düzeye ulaşırsa ölüme yol açabilir. Alkol kullanımı iş ve ev kazalarına da yol açar. Ama alkol kullanımının yol açtığı en vahim durum, trafik kazalarıdır. Alkol alarak trafiğe çıkan herkes toplum için çok çok büyük bir tehlikedir. Hem kendi canlarını, hem de trafikteki herkesin canını çok büyük bir tehlikeye atarlar. Alkol alarak araba kullanmaya kalkan herkes, çok büyük bir sorumsuzluk ve çok büyük bir toplumsal risk örneği sergilemektedir. Göz göre göre, bile bile trafik kazalarına yol açarlar. Alkollü olarak araç kullanan bu insanlar yüzünden ne yazık ki birçok insanımız hayatlarını kaybederken birçok insanımız da Allah korusun ama engelli olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor."

Korona virüsten ve hastalıklardan korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Akdur, sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerin vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri korona virüse ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.

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