Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, KarabükEflani karayolu Ulugeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Berkan Ç. (29) idaresindeki yönetimindeki 06 LAF 67 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Melike (28) ve Zeynel Ç. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün ilçede uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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