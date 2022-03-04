Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nün, `Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun´ ve `Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma´ suçu soruşturması kapsamında yürüttüğü soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişiye ait ev, 3 iş yeri ve 8 araçta yapılan aramada 105 bin 520 lira, 546 hap, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, mermiler, cep telefonları, hard disk ve 2 laptopa el konuldu. Ayrıca hesap hareketlerinde yaklaşık 12 milyon TL para transferi gerçekleştiği tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına bloke koyuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2022-03-04 00:50:48
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