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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Başkan Değirmenci’den THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat’a ziyaret

İHA

Hakİş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına atanan Ahmet Bolat'ı makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Değirmenci’den THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat’a ziyaret

Hakİş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına atanan Ahmet Bolat’ı makamında ziyaret etti.
İkili yapılan görüşmede, Teknik AŞ. işyerinin ve çalışanların mevcut durumu, havacılık sektöründeki gelişmeler ve sendikal faaliyetler başta olmak üzere birçok konu istişare edilerek değerlendirme yapıldı.
Ziyarette, Bolat’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Genel Başkan Değirmenci, “Türkiye Hava Yolları gibi ülkemizin gözbebeği ve dünya markası olan bir şirketi büyük bir sorumlulukla alarak, bu yükü sırtlandınız. Bu çerçevede ülkemizin adını, dünyanın dört bir yanına duyuran THY’yi daha da ilerilere taşıyacağınıza olan inancım tamdır. Bu değerli hedefe gerek THY Teknik A.Ş’deki binlerce üyemizle gerekse sendika olarak katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sosyal ortaklık anlayışı içerisinde yapmış olduğumuz bu verimli görüşmeyi işyerimizin, üyelerimizin ve sendikamızın geleceği adına önemsiyorum. Sizlere de Sendikamıza ve üyelerimize verdiğiniz değerli destekleriniz için teşekkür ederim.” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat ise, başarının bir ekip işi olduğunu ve çalışanlar ile sendikamızın bu başarıya verdiği katkının önemli olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de sürekli iletişim halinde çalışmaktan, sorunlara birlikte çözüm geliştirmekten ve çalışanların huzur ve mutluluğuna birlikte katkı sunmaktan memnun olacağını ifade etti.
Ziyaret, Genel Başkan Değirmenci’nın Bolat’a el işlemeli, rahleli Kuranı Kerim hediye etmesiyle son buldu.

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