Öğrencilerin depremde neler yapacağı tatbikatla gösterildi Karabük'teki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

Karabük’te öğrencilerin deprem anında neler yapacakları "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" ile anlatıldı.

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle kentteki tüm okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve personellerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay katıldı. Öğrencilere deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatılırken, alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi. Esentepe Şehit Mehmet Esen Ortaokulunda alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu alan öğrenciler, ikinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek bahçedeki güvenli alana geçti.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, öğrencilere okulda yapılan tatbikattaki gibi evlerinde veya başka bir mekanda meydana gelen deprem sırasında aynı reaksiyonları göstermelerini istedi.

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