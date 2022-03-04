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Safranbolu'da "Edebiyat, Sanat ve Gençlik Toplantısı"

İHA

Safranbolu'da "Edebiyat, Sanat ve Gençlik Toplantısı"

Safranbolu'da, okullarda görev yapan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleriyle "Edebiyat, Sanat ve Gençlik Toplantısı" düzenlendi.
Karabük Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğinde Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde dğzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kültür ve medeniyetin, bir toplumun bütün yaşantısını, düşüncesini, davranışlarını, ritüellerini, gündelik hayat tarzlarını, maddi ve manevi ürünlerini ifade eden yapılar olduğunu belirtti.
Her toplumun kendince bir yaşantıya sahip olduğunu, bu yaşantının onun kültür ve medeniyet kalıplarını oluşturduğunu aktaran Gümüş, "Aynı zamanda sanat toplumsal bir üretimdir. Sanatın oluşması için mutlak anlamda toplum gereklidir. Yani insan gerçeği sanatın yapıcısıdır. İnsan olmadan sanat olmaz; dünyevi ve insani bir üretim alanı olarak sanat doğrudan insanlar, toplum ve kültürle ilgilidir. Sanat ve toplum iç içedir, birbirinden ayrılamaz gerçekliklerdir. Bu bağlamda gençlerimizi sanata ve edebiyata ilgi duyacakları etkinliklerin artırılması ve mekanlar oluşturulması gerekiyor" dedi.
İlçedeki gençlik merkezleri ve kütüphanelerin aktif kullanılması gerektiğini vurgulayan Günüş, etkin işbirliği için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.
Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu da gençlik merkezleri faaliyet ve çalışma alanları hakkında bilgilendirmede bulundu. Gençlik merkezlerinin çeşitli disiplin alanındaki birimlerinin öğretmen ve öğrencilerin hizmetinde bulunduğunu ifade eden Bilicioğlu, mart ayında yapılacak olan kültür ve sanat yarışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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