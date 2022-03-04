Başkan Şık, afetzedelere yönelik projesi için destek bekliyor

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, heyelan nedeniyle zor durumda olan afetzedelere yönelik yapılmak istenen afet evleri için destek bekliyor.

İlçeye bağlı Yortan Beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Ali Şık, Nodullar ve Değirmenyanı Köyü’nde heyelan nedeniyle sıkıntılar yaşayan afetzedelere yönelik afet evleri yapılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çengeller tarlası denilen bölgenin afetzedelerin köylerine yakın olduğu için uygun olduğunu belirleyen Başkan Şık, projenin hayata geçirilmesi için destek beklediğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Şık, "Değirmenyanı köyüne çok yakın çengeller tarlası isminde bir yer var. Afet evleri buraya yapılırsa köylüler burada gece oturur. Gündüz ise bağ, bahçe ve hayvanlarına bakıp evine dönebilirler. Köyünden kopmamış olurlar. İlgililere böyle bir önerim oldu. Bu insanlar uzak yerlere gittiği zaman köyünde gelip bağbahçe yapabilmek için para harcayacaklar ama burada öyle bir şey yok" diye konuştu.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin bey başta olmak üzere Cumhur İttifakı üyelerinden destek beklediğini aktaran Şık, vatandaşların bu projeyi arzu ettiklerini söyledi. Aile ziyaretleri gerçekleştirdiğinde vatandaşların TOKİ talebi olduğunu kaydeden Şık, TOKİ ve afet evlerini birleştirip bir güzellik sunabileceklerini söyledi.

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