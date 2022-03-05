Damızlık kazlardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine gönderilmeye başladı Kaz çiftliğinde ilk yavru alındı Gelir kapısı olması beklenen Kaz Yetiştiriciliği Eğitim Çiftliği’nde hazırlıklar tamamlandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında kurulan kaz çiftliğinde damızlıklardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine gönderilmeye başlanırken, ilk yavru alındı.

Eflani Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilerek Kaz Yetiştiriciliği Eğitim Çiftliği kurulmuştu. Hazırlıkların sona erdiği çiftlikte dün itibariyle kuluçka ve çıkım makinelerinin kurulumu tamamlandı. Damızlık sürüden beklenilen süreden önce elde edilen yumurtalar temizlenip dezenfekte edildikten sonra 30 günlük kuluçka süresinin 27 gününü kuluçka gelişim makinelerinde tamamlayıp çıkım makinelerine yerleştirilecek. Yumurtadan çıkan kaz civcivleri sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ana kucağı olarak tabir edilen civciv büyütme kafeslerine taşınacak. İlçe Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alırken ilçenin gelir kapısı olması beklenen proje kapsamında proje kapsamında üretilen kaz civcivlerinin bakımı tamamlanarak Nisan ayı içerisinde 70 yetiştiriciye teslim edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, deneme amaçlı kuluçkaya yatırılan öncü yumurtadan çıkarılan kaz civcivi projenin maskotu oldu.

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