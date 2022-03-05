Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ayhan ACAR/KARABÜK, (DHA)BATI Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonu olması nedeniyle günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.
Kent merkezine 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı. 3 pistin bulundu Keltepe kayak merkezine hafta sonu Bartın, Zonguldak, Bolu, Karabük, İstanbul, Ankara, Çankırı, Düzce gibi çevre illerden çok sayıda tatilci yoğunluk oluşturdu. Tatilciler çam ormanları içinde kayak ve snowboard yaptı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Ayhan ACAR
2022-03-05 14:25:55
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