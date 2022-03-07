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Boyutu minik, fiyatı yüksek bıçaklar koleksiyoncuların dikkatini çekiyor Çeliklerin artan kısımlarıyla yaptığı minik bıçaklar yoğun ilgi görüyor

İHA

Boyutu minik, fiyatı yüksek bıçaklar koleksiyoncuların dikkatini çekiyor Çeliklerin artan kısımlarıyla yaptığı minik bıçaklar yoğun ilgi görüyor

Karabük’te 22 yıldır bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz’ün geri dönüşüm için artan çeliklerden yaptığı minik bıçaklar fiyatına rağmen yoğun ilgi görüyor.
Karabük’ün en eski bıçakçılarından olan Ali Açıkgöz, babasından öğrendiği mesleği 22 yıldır sürdürüyor. Yoğun talep üzerine bıçak imalatına başlayan bıçak ustası kendisinden istenilen bıçak örneklerini tasarlayıp güzel eserler ortaya çıkarıyor. Açıkgöz’ün son zamanlarda geri dönüşüm amacıyla bıçak yapımında kullandığı çeliklerin artan kısımlarından yaptığı minik bıçaklar yoğun ilgi görmeye başladı. 1 santimetreden 4 santimetre boyutunda çeşit çeşit olan ve fiyatının 100 TL ile 250 TL arasında değişen bıçaklar koleksiyoncuların ve bıçak severlerin vazgeçilmez aksesuarı oldu.
Bıçak Ustası Ali Açıkgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Karabük’ün en eski bıçakçılarındanız. 40 yıldır Karabük’e hizmet veriyoruz. Babamdan sonra imalat yapmaya başladık. İmalatta daha çok rağbet var. Genelde koleksiyoncular çok ilgi gösteriyor. Özel harekatçılarımızın bellerindeki bıçakların çoğu buradan gidiyor” dedi.
Büyük bıçaklar yaparken artan parçaları değerlendirmek için minik bıçaklar yapmaya başladığını belirten Açıkgöz, “13 santimetre boyutunda değişik bıçaklar yapmaya başladım. Buna da ilgi büyük oldu. Türkiye’nin bütün illerine gönderiyoruz. Kolye bıçak olarak başladı bu mini bıçaklar. Tabi bu büyük bıçaklara göre daha çok uğraştırıyor. Büyük bıçağı yapmak daha kolay. Ona göre fiyatı biraz daha yüksek oluyor. Ufak olduğu için fiyatları yüksek ama yapma aşamaları biraz daha zor. Riskleri de oluyor tabi bunun. Bu yüzden bizim ellerimiz hep dikişlidir” diye konuştu.
Minik bıçaklara maliyetinin yüksek olmasına rağmen büyük ilgi ve rağbet olduğunu dile getiren Açıkgöz, “Bıçağa meraklı insanlar bunu kolye, aksesuar olarak kullanıyorlar. Bunun aynısının büyüğünü de yapıyoruz. Minik bıçakları küçük işlerde işlevsel bir bıçak olarak kullanabilirler” ifadelerini kullandı.
27 yıldır Uzakdoğu mutfağında şeflik yapan Hasan Karabazar, İstanbul’dan minik bıçaklardan almak için geldiğini aktararak, bıçak ustası Açıkgöz ile sosyal medya üzerinde tanıştığını kaydetti.

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