Osmanlı kenti Safranbolu’nun cadde ve sokakları kadınlara emanet Sokakları ve caddeleri evleri gibi temizleyen kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü olan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde cadde ve sokaklar artık kadınlara emanet ediliyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı Nisan ayında part time çalışmaya başlayan kadınlar çevreden gelen olumlu tepkiler üzerine kadro almaya hak kazandı. Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan tarihi ilçede görevlendirilen kadın temizlikçiler cadde ve sokakları kendi evleri gibi temizleyip evlerine ekmek götürüyor. Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini barındıran Safranbolu’nun cadde ve sokakları artık temizlik konusunda uzman olan kadınlara emanet ediliyor.

İHA muhabirine konuşan Müberra Şerife Yurdakul, geçtiğimiz yıl Nisan ayında part time olarak işe başladıklarını belirterek, “6 ay sonra bizi kadroya aldılar. Burada Belediye Başkanımız Elif Hanıma da teşekkürlerimi sunarım. Eski Çarşı’da başladık, buradan devam ediyorum. Tarihi bir doku, bu doku bize emanet. Bu yaptığım işten kesinlikle gurur duyuyorum. Diğer insanlarında bu tarihi dokuya karşı daha çok duyarlı olmalarını tavsiye ederim. Milyonlarca turist geliyor. Her geldiklerinde hummalı bir çalışma içerisinde oluyoruz. Turistlere kötü bir izlenim bırakmamak için daha çok çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşların ve esnafların kendilerine olan tepkilerin olumlu olduğundan bahseden Yurdakul, “Onların da vesilesi var bizim kadroya alınmamızda. Onlar olumlu tepki gösterdiler, kadroya alınmamız konusunda. Eski Çarşıdaki izlenimleri çok güzel diye” ifadelerini kullandı.

Kadınların elinin değmediği alanın kalmadığını aktaran Yurdakul, “Biz bunu burada göstermiş olduk. Sokaklara da bir kadın eli değdi” diye konuştu.

İşe severek başvurduğunu ifade eden evli ve 2 çocuk annesi Hatice Kürz, “Çok gururlandığım bir iş. Daha önce çalışmadım ama bu iş beni hiç zorlamadı. Ufak tefek zorlukları var ama her işin üstesinden gelebilecek kadınlarız. Kadınların da bu yönde kendileri ile gurur duymalarını istiyorum. Her işin zorluğunu atlatabileceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kürz, vatandaşlardan çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmalarını istediklerini belirtti.

Kadın elinin sokağa değmesiyle birlikte çevreden güzel tepkiler aldıklarını dile getiren 32 yaşındaki Dilek Eren Atıcı, iş sayesinde aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.

