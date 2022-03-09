Jandarma ekipleri kadınlara KADES’i anlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri il genelinde yaptığı KADES uygulamaları kapsamında kadınlara uygulamayı anlattı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘Kadın Acil Destek (KADES)’ uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak Safranpark AVM’de stant kurdu. Kadın vatandaşlara uygulamayı anlatan ekipler, akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği programları uygulamalı gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.