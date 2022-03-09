Karabük’ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra indiği yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından Karabük'te akşam saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Şiddetini giderek artıran kar yağışıyla KarabükBartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Yenice ve Eğriova Göletiyle entegre edilen kayak merkezinde bu yılki karın yerde kalma süresinin uzun olması da kış turizmi açısından umut veriyor.

Öte yandan kar yağışı Safranbolu merkezde de etkili olmaya başladı.

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