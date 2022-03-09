Safranbolu Belediyesi ‘Kadın Danışma Merkezi’nin açılışını yaptı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin kadınlara yönelik önemli projelerinden biri olan Kadın Danışma Merkezinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Safranbolu Belediyesinin 3 gün süren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Dayanışma Merkezi’nin açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çocukların anneleri seminerdeyken sıkılmamaları için bir de oyun alanı yapıldığını belirtti.

Hayal Ağacı hakkında da bilgi veren Köse, kadınların ağaca isimlerini yazmadan hayallerinde ne varsa yazabilecekleri ifade etti.

Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile merkezin açılışı yapıldı. Kadınlar bu merkezde psikolog ve avukat gibi konularında uzman kişilerin vereceği eğitim seminerlerinden faydalanabilecekler.

Bütün konuşmalarında toplumda kadın erkek eşitliği sağlanana kadar kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağını ifade eden Başkan Köse, Hanımevi, Oyunevi, Kadın Üretici Pazarı projelerinin ardından bir projesini daha hayata geçirmiş oldu.

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