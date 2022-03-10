Karabük’te bin 678 sivil mimari örneği var

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile birlikte Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu’dan brifing aldı.

2021 yılında yürütülen faaliyetler ve yapılan işlemler ile projeleri onaylanan tescilli taşınmaz kültür varlıkları hakkında Vali Gürel’i bilgilendiren Sucu, Karabük ilinde bin 678 sivil mimari örneği yapı, 81 camii, 39 köprü, 153 çeşme, 109 arkeolojik sit alanı 9 adet kentsel sit alanı olduğunu ifade etti.

Bölge Müdürü Sucu, 2021 yılında 45 toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantılarda 734 karar alındığını, kararların 412 adedinin Karabük iline, 149’unun Bartın iline ve 149’unun ise Zonguldak iline ait kararlar olduğunu belirtti.

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında 2021 yılında proje uygulama yardım tutarının 1 Milyon 597 Bin TL olduğunu ifade eden Sucu, yine aynı yönetmelik kapsamında 2021 yılında 16 projeye ise 457 bin 510 TL destek sağlandığını kaydetti.

Sucu, bölge müdürlüğü olarak 82 adet restorasyon projesinin onaylandığını, 77 taşınmazın tescil edildiğini, restorasyonu tamamlanmış 14 adet taşınmazın projeye uygun olarak bitirildiğine Koruma Kurulunca karar verildiğini de sözlerine ekledi.

Tarihi bir kentte yaşadıklarını ifade eden Vali Fuat Gürel, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz diyerek Bölge Müdürü Mustafa Sucu, kurul üyeleri ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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