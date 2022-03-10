Yiyecek arayan tilkiyi yemeğe davet etti Üzerlerine gelen domuzu böyle vurdu

Karabük’ün Eflani ilçesinde bir kişi, yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilkiyi hem cep telefonuyla kayda aldı hem de yemeğe davet etti.

Karabük’te özellikle yüksek kesimlerde son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası yaban hayvanlar yiyecek aramak yerleşim merkezlerine inmeye başladı. Eflani ilçesinde evinin önüne kadar gelen ve yiyecek arayan tilkiyi gören bir kişi, "Gel gözünü seveyim gel. Bu sene ibi (hindi) var. Geçen çay teklif etmiştik. Gel, gel yahu, kaçma” diyerek o anları cep telefonu ile kaydetti.

Karabük’te bir başka köyde ise, üzerlerine gelen domuzu ellerindeki av tüfekleri ile vurdu. Savaş oyunlarını anımsatan o anları bir kişi üzerindeki taşıdığı gopro kamerası ile saniye saniye kaydetti.

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