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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor

İHA

Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 kişi hakkında işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak 10 Mart tarihlerinde kentte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 bin 460 adet doldurulmuş makaron, 760 paket sigara, 104 adet alkollü içki, cinsel içerikli 158 adet hap, 40 adet içecek, 9 adet sprey, 24 adet çikolata, 201 paket bal/macun, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 83 adet sikke, 4 adet sahte banknot, çift sahte oto plakası, 10 adet sahte çek, 1 adet tefecilik suçunda kullanılan alacak verecek ajandası ele geçirilmiştir” denildi.
Yakalanan 14 şahıs hakkında işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 22si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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