Site içerisinde yiyecek arayan tilkiyi elleriyle besledi Mahalleyi mesken tutan tilki, site içerisinde görüntülendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aç kalan bir tilki site içerisine girerek yiyecek aradı. O anları görüntüleyen bir vatandaş tilkiyi tavuk döner ile besledi.

Soğuk hava nedeniyle beslenmekte zorluk yaşayan tilki yiyecek aramak için Safranbolu ilçesi Barış Mahallesinde bulunan Gözkent Sitesi içerisine geldi. Burada bir süre gezinen tilki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Hayvanın aç olabileceğini düşünen vatandaş peşinden koştuğu tilkiyi tavuk dönerle besledi. Geçtiğimiz günlerde de girdiği marketten hızlıca çıkarak uzaklaşan tilkinin kendisini görüntüleyen vatandaştan kaçmaması şaşırttı. Bazı vatandaşlar tilkinin bölgeyi mesken tuttuğunu belirtti.

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