Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten velilere ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, veli ziyaretlerine devam ediyor.

İlçede eğitim öğretim gören öğrencilerin velilerini evlerinde veya iş yerlerinde ziyaret eden Gümüş, velilerin eğitim öğretim süreçleri ile ilgili görüşlerini, çocuklarının öğrenim gördükleri okullarıyla ilgili düşünce, talep ve beklentilerini dinledi.

Gümüş, "Çocuklarımızda okuma kültürünün kalıcı olarak yerleşmesi için velilerin desteklerini talep ederek çocuklarıyla birlikte okumaları için kitap hediyesinde bulunuyor. Safranbolu eğitim ailemizin önemli paydaşlarından biri olan velilerimizin eğitim öğretim süreçlerine yönelik öneri, talep ve beklentilerini almak, hal ve hatırlarını sormak için fırsat buldukça velilerimizi bazen evlerinde bazen iş yerlerinde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ziyaretler sırasında velilerimize kitap hediye ederek de ilçemizde artırmaya çalıştığımız okuma kültürüne katkı sağlamalarını talep ediyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle ilçemizde kütüphanesiz okul kalmadı. Kaymakamlığımız himayesinde başlatmış olduğumuz 'Bir Kitap Bir Gelecek' kampanyası ile de okullarımızın kütüphanelerini zenginleştiriyoruz. Bunları yaparken evlerimizde de öğrencilerimizin kitaplıklarının ve okuma saatlerinin olmasını arzu ediyoruz. Bu ziyaretler vesilesiyle de velilerimizin desteklerini alıyoruz. Velilerimize bizlere verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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