Karabük’te 18 köy yolu ulaşıma kapandı

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Karabük’te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 280 kilometre uzunluğunda 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel idare Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde 7 ve Yenice ilçesinde ise 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. 280 kilometre uzunluğunda bulunan 18 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

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