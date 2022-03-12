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Baca yangını çatıyı sardı, itfaiye faciayı önledi

İHA

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden olurken, itfaiye ekipleri bir faciayı önledi.

Baca yangını çatıyı sardı, itfaiye faciayı önledi

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden olurken, itfaiye ekipleri bir faciayı önledi.
İlçeye bağlı Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde Ayhan Uludağ’a ait iki katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Eflani Belediyesi ait 4 itfaiye aracının kısa sürede ulaştığı yangına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin tüm binayı sarmadan kısa sürede söndürüldüğü yangın sonucu çatı katından maddi hasar oluştu.
Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, son 6 ayda meydana ilçede çıkan yangınların bacalardan kaynaklı olduğunu söyleyerek, vatandaşların baca temizliği konusunda daha dikkatli olmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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