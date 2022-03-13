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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar altında ormanda doğan kuzusunu üşümesin diye sırt çantasında taşıdı

İHA

Kar altında ormanda doğan kuzusunu üşümesin diye sırt çantasında taşıdı

Karabük’te hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çelik, kar altında otlarken doğan kuzuyu üşümesin diye sırt çantasında yaklaşık 10 kilometre taşıdı.
Kapullu Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Çelik, sabahın erken saatlerinde yaklaşık 100 kadar küçükbaş hayvanını ormanlık alana otlatmaya götürdü. Bir süre sonra kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza bürünürken, sürüdeki koyunlardan biri doğum yaptı. Kar yağışı ve doğum sonrası geri dönmeye karar veren Çelik, doğan kuzuyu ise üşümemesi için sırtındaki çantasına koyduktan sonra yaklaşık 10 kilometre mesafedeki evine dönmek üzere yola koyuldu.
Mustafa Çelik, “Kar yağmaya başladığı anda koyun baktım sancılandı, doğum yapıyor. Hiç dokunmadım. Annesini biraz emdikten sonra üşümesin diye çantamda evime götürüyorum’’ dedi.

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