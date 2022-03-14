Çadlı öğrenciler kültürlerini yansıttılar

Karabük’te Çadlı Öğrenciler Birliği organizasyonunda Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) eğitim alan Çad’lı öğrenciler, hem ülkelerinin kültürlerini yansıttılar, hem de kadınlar gününü kutladılar.

Karabük’te bulunan Gözde Düğün Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Karabük AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu katıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türkiye’de en fazla Çadlı öğrencinin Karabük Üniversitesinde eğitim gördüğü söyledi.

Karabük Üniversitesi Çadlı Öğrenciler Birliği Başkanı Abdel Aziz Hassan Ahmat katılan öğrencilere teşekkür ederek tüm dünya kadınlarının önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Çadlı kadın öğrencilerin sahne aldığı gösterilerde öğrenciler Türkçe ve Fransızca şiirler okudu. Kadının önemini anlatan tiyatro gösterisi yapan Çadlı öğrenciler gelecekte Çadlı kadınların edinmek istedikleri meslekleri yansıtan bir defile de yaptı. Çadlı Kadınların anlatıldığı mizansenler renkli görüntülere sahne oldu.

Program Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Çadlı öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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