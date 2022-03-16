Bu fidanlar şehitlerin adıyla büyüyecek

Karabük’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlerin adına fidan dikimi yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından, ‘Toprağı Vatan Yapan Yiğitlerin Yeşeren Fidanları’ ağaçlandırma projesi kapsamında Karabük’ün Eskipazar ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Hanköy mevkii Şehitler Hatıra Ormanında düzenlenen etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcıları Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, dernek başkanları ve öğrenciler katıldı.

Şehitler Anıtını gezen Vali Gürel, bölge hakkında bilgiler aldı. Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından Vali Gürel ve beraberindekiler şehitlerin isimlerinin yer aldığı tabelaları fidanların yanına dikti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Arkadaşlarımız hazırlığını yaptılar. Fidanlarımızı şehitlerimiz adına diktik. Burada daha önceden 2009 yılında bir şehitlik anıtı yapılmış. Şehitlerimizin adı mevcut. Geri kalan şehitlerimizin adına da fidanlarımızı diktik. İnşallah önümüzdeki süreçte de şehitlerimiz ve gazilerimiz adına orman planlıyoruz. Şuanda bunların adına bir etkinlik yapıldı. Şehitlerimizi yad etmek adına bunu yaptık. Allah şehitlerimize ve gazilerimize rahmet eylesin. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyoruz. Bu vatanı vatan yapan şehitlerimize ne yapsak azdır. Onların emanetleri ülkemize emanet” diye konuştu.

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