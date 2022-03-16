Karabük'te jandarma ekipleri 11 bin liralık sahte para ele geçirdi

Karabük'te jandarma ekipleri piyasa değeri 11 bin 150 liralık sahte para ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu Gayza köyünde yapılan çalışma sonucu piyasaya sahte para sürdüğü değerlendirilen A.M. (31) isimli şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada bir adet 200 TL, 61 adet 100 TL, 97 adet 50 TL olmak üzere toplam 11 bin 150 lira tutarında sahte banknot ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın asayiş ve huzurun devamının sağlanması adına çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

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