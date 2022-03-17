Komşuları ihbar etti, bir kamyon çöp boşaltıldı

Karabük’te komşuların kötü koku ihbarıyla harekete geçen belediye ekipleri, temizleyip, dezenfekte ettiği evden 1 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarıldı.

Karabük Belediyesi ekipleri, Kartaltepe mahallesinde bir evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. Karabük Belediyesi Temizlik İşleri ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Aykut Y. isimli şahsın evinin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar evden 1 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

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