Karabük’te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak Ayçiçek ekiminde hedef, sürdürülebilirlik olması

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında teşvik edilecek yağlık ayçiçeğinin Karabük’te 2 bin dekarlık alanda ekimi yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla desteklenecek ürünler listesine alınan yağlık ayçiçeği ekimi, Karabük’ün Eskipazar ilçesinde de yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Milli Tarım Projesi kapsamında atıl durumdaki 350 dekar alanda yüzde 75 hibe tohum desteğiyle toprakla buluşturulan ayçiçek tohumları bu yıl 2 bin dekarlık alanda ekilecek. Kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından çalışmalara başlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üretim yapacak çiftçileri konuyla ilgili bilgilendirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.