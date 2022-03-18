Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Karabük’te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Eflani karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Soğuksu mevkiinde Hüseyin Ergin (33) idaresindeki 14 KM 404 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Ergin ile yanında bulunan eşi Nevin Ergün ile çocukları Eren Enes ve Ali Ergün yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılarak, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 ambulanslarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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