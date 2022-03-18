Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış

DHA

Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış


Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, ormanda yaşamına son veren 2 lise öğrencisinin yanında bulunan, 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı notun ardından ekipler, cep telefonlarını incelemeye aldı. Ömer Yusuf U.'nun (15), okuldan kız arkadaşına mesaj atarak, birlikte intihar edeceklerini ve öleceği için mutlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 
Karabük 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıfında okuyan Ömer Yusuf U. ve Oğuzhan U. (15), dün sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. Daha sonra 2 öğrenci, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan 2 öğrencinin arkadaşları, konuma göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U.'yu ağaçta iple asılı buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanındaki kağıtta 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu. Cansız bedenler ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
'OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİZ' MESAJINI GÖNDERMİŞ
Öğrencilerin cep telefonlarını incelemeye alan ekipler, Ömer Yusuf U.'nun, intihar etmeden önce okuldan kız arkadaşına mesaj attığını tespit etti. Ömer Yusuf'un, mesajda; Oğuzhan ile birlikte intihar edeceğini, öleceği ve hayattan kurtulduğu için mutlu olduğunu, arkadaşından üzülmemesini istediğini yazdığı ortaya çıktı. 2 öğrencinin okulda derslerinin iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, intihar nedenini araştırırken, otopsinin ardından öğrencilerin cenazeleri, ailelerine teslim edilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2022-03-18 14:03:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te Çanakkale şehitleri törenle anıldı Salonda yapılacak olan törenler 2 öğrencinin ölümü ile ileri tarihe ertelendi
YEREL HABERLER Karabük'te Çanakkale şehitleri törenle anıldı Salonda ...
Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı
32 yıllık yaşantısı 32 defterde  
YEREL HABERLER 32 yıllık yaşantısı 32 defterde  
Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti
YEREL HABERLER Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti
Attıkları konuma giden arkadaşları acı tabloyla karşılaştı Lise 10. sınıf öğrencisi iki arkadaş ağaca asılı halde bulundu ‘Telefonlarımızdaki notlara bakın’ yazılı not bırakan 15 yaşındaki iki lise öğrencisinin sır ölümü
YEREL HABERLER Attıkları konuma giden arkadaşları acı tabloyla ...
Yolun karşısına geçerken yaşadığı kararsızlık canından ediyordu Cipin yaya geçidinde yabancı uyruklu gence çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken yaşadığı kararsızlık ...
Karabük’te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak Ayçiçek ekiminde hedef, sürdürülebilirlik olması
YEREL HABERLER Karabük’te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi ...
Cipin çarptığı yabancı uyruklu genç yaralandı
YEREL HABERLER Cipin çarptığı yabancı uyruklu genç yaralandı
Değirmenci: “Emekçiler olarak savaşın ve salgının bedellerini ödemek istemiyoruz”
YEREL HABERLER Değirmenci: “Emekçiler olarak savaşın ve salgının ...
Komşuları ihbar etti, bir kamyon çöp boşaltıldı
YEREL HABERLER Komşuları ihbar etti, bir kamyon çöp boşaltıldı
18 milyon dolarlık yatırım yapılan yüksek fırın programlanan tarihten önce faaliyete alındı KARDEMİR’de 1 numaralı yüksek fırında yenileme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER 18 milyon dolarlık yatırım yapılan yüksek fırın ...
Yenice Emniyet KADES uygulamasını kadınlara anlattı
YEREL HABERLER Yenice Emniyet KADES uygulamasını kadınlara anlattı
AK Gençlik’ten ‘Bir Çocuk, Bir Tebessüm’ Projesi
YEREL HABERLER AK Gençlik’ten ‘Bir Çocuk, Bir Tebessüm’ Projesi
Karabük'te jandarma ekipleri 11 bin liralık sahte para ele geçirdi
YEREL HABERLER Karabük'te jandarma ekipleri 11 bin liralık sahte ...
Bu fidanlar şehitlerin adıyla büyüyecek
YEREL HABERLER Bu fidanlar şehitlerin adıyla büyüyecek
Özbekistan Üniversitelerinden KBÜ’ye büyük ilgi
YEREL HABERLER Özbekistan Üniversitelerinden KBÜ’ye büyük ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.