Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

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Karabük’te ormanda ağaca astıkları iple yaşamlarına son veren lise öğrencilerinden Ömer Yusuf Usta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda iple ağaca asılı halde cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden Ömer Yusuf Usta (15) otopsi işleminin tamamlanmasının ardından ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yenişehir Camii'nde düzenlenen törene lise öğrencisi Usta’nın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 15 yaşındaki gencin naaşı Safranbolu Cemal Caymaz Mahallesi Meşeli Boğaz Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ustan’nın okul arkadaşları cenazede gözyaşlarını tutamadı.



Öte yandan, yaşamına kendisiyle birlikte son veren Oğuzhan Ustaoğlu’nun cenazesinin ise otopsi yapılmak üzere Ankara Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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