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Kızı katledilen acılı anne : “İçim çok rahatladı” Vildan Akkaya cinayetinde mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi Av. Nilda Baltalı: “ Bu karar Bu karar kadın cinayetlerinde emsal bir karardır”

İHA

Kızı katledilen acılı anne : “İçim çok rahatladı” Vildan Akkaya cinayetinde mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi Av. Nilda Baltalı: “ Bu karar Bu karar kadın cinayetlerinde emsal bir karardır”

Karabük’te 12 Mart 2020 yılında anlaşmalı boşandıktan iki gün sonra eşi Vildan Akkaya’yı başından vurarak öldüren Aydın Yılmaz (43), karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Karar sonrası acılı anne gözyaşları içinde, bir nebze olsa içinin ferahladığını söyledi.
Karabük’te 1.5 yıl evli kaldıktan sonrası anlaşmalı boşandığı kocası tarafından 12 Mart 2020 yılında kafasından vurularak öldürülen Vildan Akkaya davasının 7’inci duruşmasında karar celsesi görüldü. Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Aydın Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Yılmaz’ın avukatı Kadir Öztürk ile Akkaya ailesinin avukatı Nilda Baltalı, hazır bulundu. Duruşmayı anne Fatma Akkaya ve baba Ramazan Akkaya da takip etti.
Davada söz alan Akkaya ailesinin avukatı Nilda Baltalı, “Sanığın anlaşmalı olarak boşandıklarını eşini bir gün sonra kasten ve tasarlayarak öldürdüğünün sabit olduğu görülmekte. Soğukkanlı olarak bu eylemi gerçekleştirdiği attığı tehdit mesajlarında da sabittir. İyi hal ve haksız tahrik indirimin olmayacağını düşünüyoruz ve tasarlanarak işlenen bir cinayetten dolayı ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Çok pişmanım keşke ben ölseydim”
Mahkemeye, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlanan sanık Aydın Yılmaz ise son savunmasında, “Çok pişmanım. Her gün Vildan’ı düşünüyorum. Keşke ben o değil de ben ölseydim. Olay günü yanına gittiğimde bana bana hakaret edince basiretim bağlandı. Pişmanım” diyerek kendini savundu.
Sanık avukatı Kadir Öztürk ise, “Maktul ile sanık arasında yaşanan mesajlarda maktulün karakola müracaatında alınan beyanında, ‘Ben sanığın kendisine zarar verir endişesiyle polise haber verdim’ yönünde ifadeleri var. Bu mesajlar sanığın maktulü öldüreceği yönünde değil, intihar edeceği yönünde atılmış mesajlar. Olay günü evinden çıkıp maktulün yanına barışmak üzerine gittiği sırada, kendisine yapılan hareket ve söylemlerle tasarlama şartlarının bulunmadığı tahrik altında olduğundan tahrik indirimi yapılmasını, geçmişe dönük sicilinin temiz olması, suç vasfı değişmiş olmasından sabit ikameti olması müvekkilinin serbest bırakılmasını” talep etti.
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, yaptıkları değerlendirme sonucunda Aydın Yılmaz’ı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.
Mahkeme salonundan elinde kızının resmi ile gözyaşları arasında çıkan anne Fatma Akkaya, inşallah oradan ölüsü çıkar diyerek, “Yavrumu çok özledim, 2 sene oldu benim kızım öleli. Hak etti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İçim çok rahatladı. Ben yavrumu özledim. O kanı bozuk çıkmış birde ben pişmanım diyor. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Kanı yerde kalmadı benim çocuğumun” dedi.

“Bu karar kadın cinayetlerinde emsal bir karardır”
Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Nilda Baltalı, Vildan Akkaya davasında ölüm yıldönümün 2. yılında karar duruşması gerçekleştiğini ve tasarlayarak bir kadını katlettiği için sanığı ağırlaştırılmış hapis cezası verildiğini söyledi. Baltalı, “Bu karar kadın cinayetlerinde emsal bir karardır. Bu emsal karar diğer davalar içinde örnek teşkil etsin. Sanığın beyanları tıpkı geçtiğimiz günde gündem olan Hatice Kaçmaz cinayeti gibi, ayrılık konuşmasını yaparken öldürdüğüne dair, Vildan açık saçık giyinip, telefonda sürekli vakit geçirirdi gibi çok soyut beyanlarla neden katlettiğini bu şekilde gerekçelendirmeye çalışarak haksız tahrik indirimi almaya çalışmıştır. Hiçbir pişmanlık göstergesi göstermeyip, öldürmeden 1 ay öncesinde ‘Seni öldürürüm, seni yaşatmam, aileni öldürürüm. Ben sadece hapse girerim sen ise mezara girersin’ gibi laflar söylemiştir. Bunun bir tasarlama teşkil ettiğini beyan ederek, planlanarak planlandığını savunduk ve mahkeme doğru bir karar verildi. İnşallah emsallerin çoğalmasını istiyoruz. Biz kadın cinayetlerinde en ufak soyut indirim sebebinin gösterilmemesini talep ediyoruz” dedi.

Ne olmuştu?
Olay, 12 Mart 2020 tarihinde Karabük’ün Yeşil Mahalle Yonca Sokak’ta bulunan pizza dükkanında meydana gelmişti. Aydın Yılmaz, 1.5 yıl evli kaldıktan sonra anlaşmalı boşandığı eşi Vildan Akkaya’yı dükkanın arka kapısından girerek kafasına ateş ederek ağır yaralamış ve Akkaya kaldırıldığı hastanede 6. günün sonunda 17 Mart 2020’de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan Yılmaz polis ekiplerince kıskıvrak yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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