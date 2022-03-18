Karabük’te kar yeniden yüzünü gösterdi

Karabük’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Karabük’te bir hafta aradan sonra yeniden yüzünü gösteren kar yağışı KarabükBartın karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle KarabükBartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta geçidinde yağışlar sonrası yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.
Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kent kısa sürede beyaz örtüye büründü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.