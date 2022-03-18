Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Karabük´te intihar eden lise öğrencisi 2 arkadaştan biri olan Ömer Yusuf U.´nun cenazesi Yenişehir Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, öğrencinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ömer Yusuf U.´nun cenazesi Safranbolu Cemal Caymaz Mahallesi´ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Oğuzhan U.´nun cenazesinin ise otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildiği belirtildi. (DHA)Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-03-18 20:45:02



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