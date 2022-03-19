Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Karabük’te önceki gün ormanda ağaca astıkları iple intihar eden lise öğrencilerinden O.U (15), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden O.U, Ankara Adli tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene, lise öğrencisinin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cenaze törenine katılan okul arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, annesi ve kız kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Lise öğrencisi O.U'nun burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, sınıf arkadaşı Ö.Y.U ile birlikte intihar eden O.U’nun ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.