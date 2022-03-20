TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 5

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TFF 3. Lig 3. Grup’un 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı İçel İdmanyurduspor’a 50 mağlup oldu. Maça gelen mavi ateş taraftarları ise küme düştükleri için geçtiğimiz haftalarda helva dağıtan kulüp Başkanı Mehmet Yüksel’i protesto ederek istifa tezahüratlarında bulundu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Hakan Eygü xx, Ahmetcan Akkoyun

Kardemir Karabükspor: Halitx, Sezer x, Doğukan xx (Arda dk. 81 ?) Melih Berat xx (Hasan dk. 75 x), Serkan x, Ahmet Enes x, Furkan Can x (Mert Ali dk. 56 x), Furkan Övün x (Davut dk. 81 ?), Ali Kemal x, Mustafa x, Seyithan x, Yasin Tabak x (Efe dk. 74 x)

İçel İdmanyurduspor: Sertaç xx, Gökcan xx, Muhammed xx (Berkay dk. 55 xx), Sabit xx (Ömer dk. 60 xx), Furkan xx (Batuhan dk. 55 xx), Erhan xx, Özkan xx, Murat xx, Aslan xx, Umut xx (Nurettin dk. 60 xx), Serhat xx (Ömer Önder dk. 75 x)

Goller: Murat Can (dk. 38 pen. ve 45+1), Umut (dk. 39), Batuhan (dk. 57), Nurettin (dk. 74) (İçel idmanyurdu)

Sarı kartlar: Doğukan (Karabükspor), Sertaç (İçel İdmanyurdu)

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