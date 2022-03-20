Karabük'te kapalı köy yolu sayısı 67'ye indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te kapalı köy yolu sayısı 67'ye indi

İHA

Karabük'te kapalı köy yolu sayısı 67'ye indi

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 119 köy yolundan 52'si ulaşıma açıldı. Böylelikle kapalı köy yolu sayısı 67'ye inmiş oldu.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı birlikte kapanan köy yolu sayısının 119 olduğu bildirildi. Gün içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda 52 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığının ifade edildiği açıklamada, "Karabük merkezde 1, Eflani ilçesinde 33, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 7, Safranbolu ilçesinde 6 ve Yenice ilçesinde 17 olmak üzere toplamda 67 kapalı köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 5
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - İçel ...
Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi kurtardı Yaban hayvanlara yem bırakmak için çıktıkları Sarıçiçek dağında karda mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Sarıçiçek dağında mahsur kalan 2 genci KARDOFF ekibi ...
Karabük'te kar nedeniyle kapanan köy yollarından 200'ü ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Karabük'te kar nedeniyle kapanan köy yollarından ...
Robot takımı “SafranTech" First Bosphorus Regional turnuvasına katıldı
YEREL HABERLER Robot takımı “SafranTech" First Bosphorus Regional ...
Karabük’te yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 19.3 oranında arttı Karabük nüfusunun yüzde 14.2’si yaşlı
YEREL HABERLER Karabük’te yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 19.3 oranında ...
Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Arkadaşıyla birlikte intihar eden lise öğrencisi son ...
UNESCO kenti Safranbolu’da tarihi yapılar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı Osmanlı kenti Safranbolu’da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER UNESCO kenti Safranbolu’da tarihi yapılar ve caddeler ...
Karabük'te buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı Trafik polisleri sürücülere taktik vererek ilerlemelerini sağladı
YEREL HABERLER Karabük'te buzlanan yollar sürücülere zor anlar ...
210 promil alkollü sürücü otomobille takla attı
YEREL HABERLER 210 promil alkollü sürücü otomobille takla attı
Eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ...
Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış (2)
YEREL HABERLER Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına ...
Karabük’te kar yeniden yüzünü gösterdi
YEREL HABERLER Karabük’te kar yeniden yüzünü gösterdi
MÜSİAD yönetiminden Karabük’e 700 istihdamlı 100 milyon TL’lik yatırım MÜSİAD Karabük Şubesinden genel merkeze çıkartma yaptı
YEREL HABERLER MÜSİAD yönetiminden Karabük’e 700 istihdamlı 100 ...
Alevlere teslim olan iki ev kül oldu
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan iki ev kül oldu
Kızı katledilen acılı anne : “İçim çok rahatladı” Vildan Akkaya cinayetinde mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi Av. Nilda Baltalı: “ Bu karar Bu karar kadın cinayetlerinde emsal bir karardır”
YEREL HABERLER Kızı katledilen acılı anne : “İçim çok ...
Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise ...
Revize edilen ‘Konverter-3’ ile sıvı çelik üretim kapasitesi 120 tona ulaştı
YEREL HABERLER Revize edilen ‘Konverter-3’ ile sıvı çelik üretim ...
Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına mesaj atmış
YEREL HABERLER Liseli Ömer, Oğuzhan ile intihar edeceğini arkadaşına ...
Karabük'te Çanakkale şehitleri törenle anıldı Salonda yapılacak olan törenler 2 öğrencinin ölümü ile ileri tarihe ertelendi
YEREL HABERLER Karabük'te Çanakkale şehitleri törenle anıldı Salonda ...
Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı
32 yıllık yaşantısı 32 defterde  
YEREL HABERLER 32 yıllık yaşantısı 32 defterde  
Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti
YEREL HABERLER Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.