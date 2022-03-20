Karabük'te kapalı köy yolu sayısı 67'ye indi

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Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 119 köy yolundan 52'si ulaşıma açıldı. Böylelikle kapalı köy yolu sayısı 67'ye inmiş oldu.



İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı birlikte kapanan köy yolu sayısının 119 olduğu bildirildi. Gün içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda 52 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığının ifade edildiği açıklamada, "Karabük merkezde 1, Eflani ilçesinde 33, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 7, Safranbolu ilçesinde 6 ve Yenice ilçesinde 17 olmak üzere toplamda 67 kapalı köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor" denildi.

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