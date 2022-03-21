Karabük’te 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

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Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı birlikte kapanan köy yollarından 23’ünün gün içerisinde açıldığı bildirildi. Açıklamada; Eflani'de 23, Eskipazar'da 1, Ovacık'ta 3, Safranbolu'da 3 ve Yenice'de 14 olmak üzere toplamda 44 kapalı köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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