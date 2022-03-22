Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor Bedensel engelli Umut, halterde Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor

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Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na 3 haftalık antrenmanla katılarak gençler Türkiye ikincisi olan Karabüklü Umut Özbek, sporla engelsizliğinin farkına varıyor.

Karabük’te yaşayan 17 yaşındaki Umut Özbek, dünyaya doğuştan engelli olarak geldi. Sosyal hayattan kopmamak için spora başlayan Özbek, 4 yıl boyunca basketbol oynadı. Farklı branşlarda da kendini göstermek isteyen genç sporcu, yaklaşık 1 ay önce arkadaşının tavsiyesiyle haltere başlamaya karar verdi. Antrenör Mustafa Apak ile birlikte 3 haftalık antrenmanın ardından Kocaeli’nde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan Özbek, 49 kilogramda gençler Türkiye ikincisi olmayı başardı. Sporla birlikte engelini unutan Özbek, azim ve istikrarla çalışarak Avrupa ve olimpiyatlara katılıp şampiyon olmayı hedefliyor.

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