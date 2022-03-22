KBÜ’de bahar konseri etkinliği düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri bahar konseri verdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlileri ve orkestrası, Safranbolu Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonunda bahar konseri verdi. Anadolu’nun farklı bölgelerinden birbirinden değerli 17 değerli eseri seslendiren öğretim elemanları, dinleyenlere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı. Müzik bölümü öğretim elemanlarının yer aldığı orkestradakiler de hünerleriyle konserde tam not aldı.

Konsere Karabük Valisi Fuat Gürel ve Eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Eşi Fadimana Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Eşi Aysel Tuğ, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlilerinin sahne aldığı konserde Anadolu ve Azerbaycan yöresini kapsayan eserler seslendirildi. Bahar Konserinde; solist olarak Öğr. Gör. Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu, piyanoda Prof. Dr. Naila Mirzayeva, tar da İmanali Cafarzade, viyolonsel de Öğr. Gör Pınar Çanakçı, orkestra da müzik bölümü öğretim elemanları yer aldı.

Konser günün anısına çekilen toplu fotoğraf karesiyle son buldu.

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