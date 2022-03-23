Karabük´te oto yedek parça deposunda yangın (1)

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te oto yedek parça deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Karabük Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan otomobil yedek parça deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine depoya, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Deponun sac kaplaması iş makinesiyle yıkılarak içeriye su sıkılırken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-03-23 17:39:46



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