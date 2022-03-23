Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te oto yedek parça deposunda çıkan yangının üst kata sıçrama tehlikesine karşın vatandaşlar içerideki malzemeleri dışarıya çıkartmak için zamanla yarıştı.

Beşbinevler Bahçelievler Mahallesinde bulunan oto yedek parça deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yangının üst katlara sıçramama ihtimali tedirginlik oluşturdu. Korkutan yangında depoda bulunan malzemeleri dışarıya çıkartmak için vatandaşlar seferber oldu. Zamanla yarışılan yangında sağlam koliler güvenli alana taşındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.