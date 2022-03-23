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Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar

İHA

Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar

Karabük’te oto yedek parça deposunda çıkan yangının üst kata sıçrama tehlikesine karşın vatandaşlar içerideki malzemeleri dışarıya çıkartmak için zamanla yarıştı.
Beşbinevler Bahçelievler Mahallesinde bulunan oto yedek parça deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yangının üst katlara sıçramama ihtimali tedirginlik oluşturdu. Korkutan yangında depoda bulunan malzemeleri dışarıya çıkartmak için vatandaşlar seferber oldu. Zamanla yarışılan yangında sağlam koliler güvenli alana taşındı.

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