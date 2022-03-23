Karabük´te oto yedek parça deposunda yangın (3)

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4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Karabük´te, oto yedek parça deposunda, saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, depoda büyük hasar oluştuğu gözlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-03-23 22:26:16



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